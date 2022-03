Giovedì 31 marzo si terrà il primo webinar completamente gratuito per tutti i cittadini delle provincia di Como

Domani, giovedì 31 marzo, dalle 18:00 alle 19:00 Poste Italiane organizza il primo incontro di nove sull'educazione finanziaria, l'appuntamento sarà gratuito e come titolo avrà: "La gestione del budget familiare".

Poste Italiane: in provincia di Como torna l'educazione finanziaria online

L'incontro di domani, giovedì 31 marzo, sarà il primo di una serie di nove appuntamenti webinar aperti a tutti e saranno visibili in diretta streaming tramite la piattaforma MS Teams Live. Per l'intera durata dell'evento i partecipanti potranno interagire con i relatori e gli esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane attraverso la chat.

Le tematiche e come partecipare

Durante la sessione si affronteranno varie tematiche incentrate sul budget personale e familiare e verranno proposte soluzioni per amministrare in modo corretto le entrate e le uscite mensili, diminuire gli sprechi e organizzare al meglio le proprie risorse. Gli esperti utilizzeranno un linguaggio chiaro e diretto e si impegneranno a fornire agli ascoltatori concrete istruzioni per risparmiare, proteggersi dagli imprevisti e compiere scelte economiche responsabili e consapevoli.

Per registrarsi e partecipare gratuitamente basta cliccare su https://www.posteitaliane.it/ prenota-evento?idEvento=2022_ 03_31_CWBP

I prossimi appuntamenti

Nei prossimi mesi si terranno i restanti otto appuntamenti che tratteranno altre tematiche essenziali per la corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di ogni cittadino che voglia aumentare le proprie conoscenze e gestire il proprio futuro economico.