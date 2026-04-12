Poste: la riapertura slitta ancora, i cittadini dovranno attendere un altro mese

Imprevisti e difficoltà hanno rallentato ancora il cantiere: slitta ancora la riapertura dell’ufficio postale prevista per il prossimo 20 aprile, gli alzatesi dovranno aspettare la fine di maggio. Lo ha fatto sapere Poste Italiane, che lo scorso agosto ha avviato anche ad Alzate gli interventi di ammodernamento che rientrano nel progetto «Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale», promosso dal Governo e realizzato con i fondi del Pnrr.

Rimandata a fine maggio

Le opere, che Poste Italiane sta portando a compimento negli uffici dei Comuni con meno di 15mila abitanti l’obiettivo di abbattere il divario digitale e facilitare l’accesso ai servizi pubblici, grazie a spazi più moderni, tecnologici e accessibili, hanno portato alla chiusura della sede di via XXV Aprile lo scorso 13 agosto, con iniziale previsione di durata di circa sei mesi, con l’apertura inizialmente calendarizzata a febbraio 2026. Alcuni ritardi nel cantiere hanno però portato a posticipare la data della riapertura, come comunicato da Poste Italiane all’Amministrazione comunale lo scorso 19 febbraio e come reso noto anche dal sindaco Paolo Frigerio in consiglio comunale nelle scorse settimane: il primo cittadino aveva fatto sapere alla cittadinanza di avere inviato un sollecito all’azienda proprio in merito al termine delle opere.

E ora l’azienda fa sapere con una nota che gli alzatesi dovranno nuovamente attendere poco meno di un mese e mezzo per poter riutilizzare l’ufficio postale. La causa è legata ad alcune difficoltà nel completamento degli interventi strutturali, che saranno seguiti dall’ammodernamento dei sistemi di sicurezza. Almeno fino alla fine di maggio, fa dunque sapere Poste Italiane, gli alzatesi dovranno rivolgersi all’ufficio postale di Orsenigo (via Leopardi), già ammodernato con gli stessi interventi e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

«Informiamo che, durante i lavori Polis presso l’ufficio postale di Alzate Brianza, sono emerse alcune difficoltà non preventivabili che hanno rallentato l’avanzamento del cantiere – recita la nota di Poste Italiane – Dopo il completamento degli interventi strutturali, si procederà con quelli per il network di connessione e sui sistemi di sicurezza, propedeutici alla ripresa delle attività, a seguito dei quali sarà possibile completare il trasloco e la riapertura della sede prevista entro la fine del mese di maggio. Poste Italiane ha informato anche l’Amministrazione comunale, fornendo gli aggiornamenti, in coerenza con la volontà di mantenere un dialogo costante e trasparente verso la comunità locale».