Poste, terminati i lavori di ristrutturazione all’ufficio postale

Sono terminati nelle due sedi di Canzo e di Pellio d’Intelvi le opere di ristrutturazione e ammodernamento nell’ambito dell’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio

Uffici completamente riammodernati

Tra gli interventi effettuati nei due uffici – che rientrano nel progetto Polis di Poste italiane – ci sono il rinnovo completo dei layout dei locali con nuovi arredi e nuove postazioni ergonomiche ribassate per poter meglio accogliere i clienti. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso gli uffici postali sono disponibili a sportello anche i servizi Inps e i servizi anagrafici, con quindici certificati anagrafici e di stato civile a disposizione dei cittadini che sono registrati dal comune di competenza in Anpr, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui è titolare il Ministero dell’Interno.

Ecco gli orari di accesso dei due uffici postali

Gli ufficio postali tornano a disposizione dei cittadini con i consueti orari:

Canzo aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35

Pellio d’Intelvi aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45