Poste valorizza l'occupazione femminile: il 56% dei centri di recapito è guidato da donne

Poste Italiane in provincia di Como è un esempio di valorizzazione dell'occupazione femminile: il 62% delle impiegate negli uffici postali sono donne e il 56% dei centri di recapito primari sono guidati da donne. Dati che hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti internazionali per le politiche di inclusione e parità di genere.

Poste Italiane, fin dalla sua nascita ha dato spazio all’occupazione femminile: il ruolo della donna, inizialmente legato soprattutto ad una innovazione tecnologica come quella del telegrafo, è cresciuto nel tempo e oggi, nell’era di Internet le donne rivestono un ruolo strategico.

La realtà comasca in particolare vede il 62% di donne impiegate negli Uffici Postali e il 56% degli stessi è guidato da una donna; mentre nel recapito 4 dei 9 centri di recapito primari sono guidati da donne e il gruppo dei portalettere è per un terzo composto da quote rosa.

La presenza femminile in provincia di Como ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Gina Cerchiara, 47 anni, Responsabile del centro di Como San Gottardo, incarna perfettamente la volontà di Poste Italiane di valorizzare i talenti e la leadership femminile.

Originaria della provincia di Cosenza e diplomata in ragioneria, Gina inizia a lavorare in Poste nel novembre 2001 come portalettere sulla provincia di Como, grazie alla sua disponibilità ed alle sue capacità organizzative, nel 2012 diventa caposquadra sul centro di Asso; continua poi la sua crescita professionale e diventa responsabile del centro di Mariano Comense prima e di Como Gallio poi, fino ad arrivare oggi a guidare il centro di Como San Gottardo.

Il centro di San Gottardo copre diverse funzioni, dall’invio di posta e pacchi ai centri di Bellagio, Canzo e Erba, al ritiro dei prodotti che vengono consegnati dai clienti sugli uffici postali di tutta la provincia di Como per organizzare poi la loro consegna sul centro di smistamento di Milano Roserio per il successivo invio a destinazione, alla gestione diretta di prodotti postali dei grandi clienti, fino alla lavorazione degli atti giudiziari.

“La varietà di attività che gestiamo, mi arricchisce ogni giorno di una nuova esperienza - racconta Cerchiara - Guidare la mia squadra, composta per lo più da uomini, è una sfida ricca di soddisfazioni. La trasparenza, il dialogo aperto con tutti, il sostegno e il riconoscimento ai colleghi, ma soprattutto il mettersi in gioco sempre in prima persona, mi ha permesso di diventare un punto di riferimento per le persone che lavorano con me” Conclude Gina “essere una donna ed una mamma non sono stati ostacoli alla mia crescita professionale, certamente lavorare e crescere due figli richiede impegno, alle volte sacrificio, ma non significa mettere da parte le proprie sane ambizioni pur garantendo una presenza di qualità in famiglia”

Anche nel 2023, per il quarto anno consecutivo, ad esempio, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

Nel 2022 Poste Italiane ha ricevuto inoltre la Certificazione Equal Salary che attesta l’equità retributiva tra donne e uomini nell’organizzazione. Tali risultati si aggiungono ad altri prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui la leadership globale nell’uguaglianza di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, l’ingresso nella classifica globale Top 100 sulla parità di genere stilata da Equileap e l’attestazione secondo lo standard ISO 30415:2021 Human resource management – Diversity & Inclusion.