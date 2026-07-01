Posteggi rosa riservati a donne in gravidanza e genitori con bimbi di età non superiore ai 2 anni

Approvato il regolamento dei posteggi rosa a Olgiate Comasco

L’esigenza

L’appposita delibera di Consiglio comunale mette in evidenza la necessità di predisporre un regolamento per la disciplina della sosta negli stalli rosa, destinati ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o genitori con un bambino di età non superiore ai 2 anni.

Voto unanime

L’apposito regolamento per la disciplina della sosta negli stalli rosa, presentato nella seduta di Consiglio comunale di lunedì 22 giugno, è stata approvata all’unanimità.Le aree di sosta riservate sono delimitate da una segnaletica orizzontale di colore giallo, con all’interno il logo, di colore rosa, raffigurante una donna in gravidanza e una carrozzina, contraddistinte da segnaletica verticale riportante: il divieto di sosta, la “P”, ed il logo della donna in gravidanza e della carrozzina riportate nella segnaletica orizzontale, come stabilito dal regolamento e dalle disposizioni del Codice della Strada.

Il pass per utilizzare i posteggi rosa

Il regolamento prevede un apposito pass, rilasciato agli aventi diritto. Il pass può essere richiesto in Comune, rispettando alcuni requisiti: essere donna, residente nel Comune di Olgiate Comasco e in fase di gestazione sino al compimento dei 2 anni del bambino; essere genitore/tutore/affidatario di un bambino di età non superiore a 2 anni e residente nel Comune di Olgiate Comasco. Le domande per l’ottenimento del pass possono essere presentate attraverso la piattaforma dei Servizi on-line, Protocollo generale del Comune di Olgiate Comasco o tramite Peo o Pec.

Le sanzioni

Le violazioni per l’utilizzo improprio degli stalli rosa vengono sanzionate ai sensi del Codice della Strada. La mancata restituzione del pass nei termini previsti comporta una sanzione di 25 euro.