Posti fissi di lavoro pubblici offresi ma non li vuole nessuno

Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, bando di selezione pubblica.

Si cercano assistenti sociali

In principio furono i posti da agente di Polizia locale. Poi quelli per due geometri in Comune. Adesso altrettanti per l’assunzione di assistenti sociali. L’offerta lavorativa c’è, gli stipendi sono sicuri, ma il posto fisso pubblico non fa più gola.

Che sia una tendenza, è lì da vedere. Che preoccupi gli enti di riferimento, anche. Quindi, dopo le difficoltà della Polizia locale nel puntellare l’organico e il recente concorso andato a vuoto per due geometri da inserire in Municipio, anche il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese è costretto a fare i conti con una carenza ormai strutturale. Da qui il bando di selezione pubblica.

«Cerchiamo con urgenza due figure di assistente sociale da impiegare presso il Servizio sociale professionale dei Comuni associati - evidenzia l’avviso del Consorzio, grande ente che aggrega 25 Comuni del territorio - Tramite valutazione del curriculum e colloquio, ricerchiamo due figure per il potenziamento del servizio sociale di base e/o da assegnare ai servizi erogati o gestiti dal Consorzio a tempo pieno o parziale».

