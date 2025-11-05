Posticipata la riapertura dell’ufficio postale di Montorfano: è stata riprogrammata per il prossimo 12 novembre. Lo ha reso noto nei giorni scorsi Poste Italiane: la sede di via Brianza è chiusa al pubblico dallo scorso 24 settembre.

In corso i lavori di ammodernamento

Sono infatti in corso alcuni interventi di riqualificazione e ammodernamento nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Inizialmente prevista per mercoledì 29 ottobre, come fa sapere Poste Italiane in un comunicato diramato anche dall’Amministrazione ai cittadini, la riapertura dell’ufficio postale è stata posticipata al 12 novembre: la causa è legata ad alcuni ritardi nelle consegne dei materiali.

Nel periodo di chiusura della sede di Montorfano, gli utenti sono invitati a utilizzare il limitrofo ufficio postale di Lipomo, in via Cantaluppi 279: lo stesso è stato a sua volta oggetto, lo scorso giugno, degli stessi interventi di ammodernamento voluti da Poste Italiane.