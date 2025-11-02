Potature, il Comune ha affidato l’incarico

Ad Inverigo il Comune ha affidato l’incarico all’azienda che si occuperà delle potature. Gli interventi partiranno nelle prossime settimane.

Prime potature presto al via

Il cambio dell’ora e l’arrivo del mese di novembre sono due fattori che indicano l’avvicinarsi dell’inverno. E con l’arrivo del freddo automaticamente scatteranno le prime potature. Il periodo dell’anno in cui deve essere eseguito il taglio delle piante è spesso proprio quello invernale o comunque prima della primavera. Il motivo? Il fatto che in questo periodo le piante siano in fase di riposo vegetativo. Questa situazione chiaramente non riguarda i rami secchi che possono essere potati durante ogni periodo dell’anno. A proposito però di tagli e potature, il Comune ha fatto sapere che è già stato affidato l’incarico all’azienda che si occuperà di tutto questo.

Parla l’assessore

Spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni: