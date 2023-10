Pranzo benefico per aiutare l'associazione La Soglia.

Pranzo benefico per aiutare l'associazione La Soglia

Un pranzo benefico per aiutare le realtà del territorio. L’evento è organizzato dall’associazione benefica Francesco Paganoni, nata dal desiderio di un gruppo di genitori di ragazzi scout di ricordare Francesco, capo dei loro figli, scomparso nell'agosto del 2011.

L'evento

L’evento è in programma per domenica 22 ottobre presso la location dell’auditorium Sei Sesti in via Spinada a Cucciago. L’inizio è previsto per le 12.30. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione che deve essere effettuata entro giovedì prossimo, 19 ottobre, chiamando il numero 3381817576. Al momento della chiamata per effettuare la prenotazione è necessario specificare il menù desiderato.

I menù

A questo proposito, sono due i menù previsti, uno a base di cinghiale e il secondo di manzo. Per quanto riguarda il primo, sarà composto da pappardelle con ragù di cinghiale, polenta con spezzatino di cinghiale, dolce, acqua e vino. Per quanto riguarda l’altro menù, invece, sarà composto da pappardelle con il ragù, polenta e brasato, e anche in questo caso, dolce, acqua e vino. Per entrambi i menù il costo previsto è pari a 30 euro.

La destinazione del ricavato

Il ricavato dell’evento verrà devoluto in parte all’associazione La Soglia e in parte a sostegno di realtà del territorio. La Soglia, in particolare, nata nel 1993, è presente sul territorio per rispondere ai bisogni delle famiglie in difficoltà e per sostenere nello studio i ragazzi, attraverso il doposcuola pomeridiano, al fine di evitare la dispersione scolastica.