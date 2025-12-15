Pranzo di Natale, record di partecipanti

Oltre 230 persone hanno preso parte al tradizionale pranzo per gli auguri di Natale promosso dall’Amministrazione di Bosisio Parini.

Record di partecipanti con oltre 230 persone al tradizionale pranzo per gli auguri di Natale organizzato dall’Amministrazione comunale di Bosisio Parini presso il ristorante “La Casupola”. Una tradizione consolidata che dura da diversi anni ma capace di rinnovarsi portando gioia e felicità ai partecipanti e che dimostra il forte senso di comunità presente a Bosisio Parini.

“Il pranzo per gli auguri di Natale è un evento magico che scalda il cuore. E’ bello poter incontrare così tanti cittadini e scambiarsi gli auguri di buone feste”, dichiara il sindaco Paolo Gilardi .

Durante il pranzo i commensali sono stati intrattenuti dalla lotteria con i premi offerti dai commercianti e negozianti di Bosisio.

“Abbiamo raccolto e messo in palio più di 120 premi. Ringrazio i numerosi sponsor che hanno donato i premi”, afferma il vicesindaco Walter Gaiardoni che ha presentato la lotteria.