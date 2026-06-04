Prealpinfest e Prealpincup in Pineta con le Penne nere

Sport, musica, stand gastronomici e solidarietà per Arca 88 e mensa di Casa Nazareth.

Prealpinfest 2026 e Prealpincup: due giornate insieme al gruppo Alpini a Olgiate Comasco.

La manifestazione

Il programma verrà inaugurato venerdì 5 giugno dalle 18 al centro sportivo “Mario Briccola” in località Pineta: alzabandiera e apertura della manifestazione, tornei di bocce e calcio a 5, Dj set, Mojito Party, apertura degli stand gastronomici. Sabato 6 giugno sport, musica, divertimento e solidarietà. Il programma odierno si apre con l’ottava edizione della camminata ludico-motoria non competitiva, lungo un percorso di 10 chilometri immerso nella natura. Poi, torneo di bocce e premiazioni. Musica anni 80 e 90 con Dj set, street food alpino e stand gastronomici. Per i più piccoli saranno presenti giochi gonfiabili e attività di intrattenimento.

La finalità solidale

L’appuntamento ha finalità aggregativa, conviviale e anche solidale.️ Il ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto ad Arca 88 di Olgiate Comasco e alla mensa di solidarietà attiva a Casa Nazareth a Como. Come sottolineano gli Alpini, invitando a partecipare, ecco «un’occasione per stare insieme, fare sport, gustare ottimo cibo e sostenere importanti realtà del territorio».