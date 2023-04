Si sono incontrati questa mattina, lunedì 24 aprile 2023, il Prefetto di Como Andrea Polichetti e il presidente di Federfarma Como Attilio Marcantonio con l'intento di firmare il protocollo d'intesa per la Provincia di Como in materia di videoallarme antirapina relativo alle farmacie.

Prefettura e Federfarma: firmato il protocollo. Ora più incentivi per la videosorveglianza delle farmacie

Il nuovo accordo è finalizzato ad incentivare l'installazione, presso le farmacie della provincia, di impianti di videosorveglianza o di altri mezzi tecnologici che consentano l'immediata attivazione delle Forze di Polizia per un tempestivo intervento, non soltanto in caso di rapina come prevedeva il precedente protocollo, ma anche in caso di furto o di "spaccata".

I sistemi di allarme sono dotati di collegamento con le Sale operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, che potranno ricevere in diretta le immagini al verificarsi del fatto delittuoso.

Il protocollo odierno aggiorna e potenzia l'edizione precedente del 2016, in attuazione alle previsioni contenute nel "Protocollo Quadro" sottoscritto dal Ministero dell'Interno, FEDERFARMA e A.S.So. Farm..