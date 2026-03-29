Premi di Studio: Bcc Brianza e Laghi investe 80mila euro

Premi di Studio: la Bcc Brianza e Laghi di Alzate rinnova il suo impegno nel riconoscere i giovani meritevoli e triplica l’impegno finanziario con un investimento complessivo di 80mila euro.

Triplicati gli stanziamenti

E’ stato emesso anche per l’anno 2026 il bando Premi di Studio destinato a soci, figli di soci e nipoti di soci in linea retta, e la possibilità di partecipare è stata ampliata anche ai clienti di Bcc Brianza e Laghi da prima del 1° gennaio 2025 e i loro figli.

L’iniziativa premia il merito scolastico e accademico degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti nel corso dell’anno scolastico e accademico 2025/2026, con riconoscimenti economici per i diversi livelli di istruzione: scuola secondaria di primo e secondo grado, lauree triennali e magistrali. Con l’assegnazione di premi per un totale di 80mila euro.

Tra le novità dell’edizione 2026 dell’iniziativa, oltre all’estensione della partecipazione anche ai clienti della banca dal 1° gennaio 2025 e ai loro figli, c’è l’introduzione di criteri più puntuali per la valutazione dei risultati scolastici: per la scuola media inferiore sono previsti premi per votazioni 9/10 e 10/10; per la scuola media superiore il premio sarà assegnato con votazione 100/100; laurea triennale e magistrale: premio per 110/110 (o 100/100).

Sono stati inoltre definiti nuovi criteri di priorità: in caso di richieste superiori ai premi disponibili, avranno precedenza i soci e i loro figli e nipoti in linea retta.

«Abbiamo triplicato, rispetto all’anno scorso, le cifre a disposizione elargite per i contributi – specifica Giovanni Pontiggia, presidente Bcc Brianza e Laghi (nella foto) – Abbiamo incrementato il valore di ogni singola borsa di studio e fortemente incrementato i criteri. L’intento dell’iniziativa resta di premiare il merito: non solo un dare soldi, ma un sostegno concreto tenendo anche in considerazione le condizioni familiari. Riteniamo – aggiunge – che l’aumento di coloro che la percepiscono e diventano soci della banca sia uno strumento importantissimo per avvicinare i giovani al Credito cooperativo e ai suoi valori: insieme ai Cantieri cooperativi, iniziativa formativa, è qualcosa che può essere punto di partenza per garantire la continuità del Credito cooperativo ad Alzate e paesi limitrofi. Con questa iniziativa confermiamo il ruolo di banca del territorio, attenta alla crescita culturale e al futuro delle nuove generazioni».

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, dal giorno 1 al 31 ottobre 2026 e saranno valutate entro la fine dell’anno. La consegna dei premi è prevista entro febbraio 2027. Saranno ammissibili al bando 2026 le lauree dell’anno accademico 2024/2025 conseguite a novembre e dicembre 2025. Informazioni: 031/634111, info@brianzaelaghi.bcc.it; www.bccbrianzaelaghi.it.