Premi per gli studenti meritevoli: via al bando

Premi per gli studenti meritevoli: il Comune di Tavernerio avvia il bando per assegnarli per l’anno 2024/2025.

Un’iniziativa che prosegue da anni per incentivare i giovani

L’iniziativa riguarda i ragazzi residenti in paese, che nell’anno 2025 hanno conseguito diploma di maturità, laurea triennale o magistrale con il massimo dei voti. In particolare, requisito essenziale è il superamento dell’esame di maturità con il massimo dei voti (100/100 o 100 e lode) o il conseguimento della laurea triennale o specialistica o magistrale nel corso dell’anno, entro il 31 dicembre con votazione di 110/110 o 110 e lode.

La somma disponibile per gli allievi (cinque in totale) è stata stabilita in 1000 euro; ciascun studente riceve un premio in denaro per importo massimo di 200 euro. Se i richiedenti e aventi diritto fossero più di cinque la cifra verrà suddivisa in proporzione tra gli stessi. Gli importi potranno variare su provvedimento della Giunta comunale.

Le istanze per il Premio di studio dovranno essere consegnate entro il 31 gennaio compilando il modulo di domanda disponibile sul sito ufficiale del Comune e recapitandolo via mail all’Ufficio Protocollo del Municipio oppure inviandolo via mail all’indirizzo affarigenerali@comune.tavernerio.co.it.

L’intera documentazione dei Premi di Studio è disponibile sul sito del Comune (www.comune.tavernerio.co.it), così come il regolamento dell’iniziativa.