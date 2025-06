Premiati gli storici soci della pubblica assistenza Sos

Festa per il 46esimo anniversario della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco.

L’anniversario

La mattinata odierna, domenica 8 giugno, ha sancito la festa dei volontari della Sos olgiatese. Prima la partecipazione alla messa celebrata alle 9 in chiesa parrocchiale, caratterizzata dalla presenza di decine di tute arancioni. Don Pietro Grandi, vicario, ha ringraziato i volontari per il “profondo servizio a favore delle persone che hanno bisogno”.

Benedetti due nuovi mezzi

Sul piazzale della chiesa la benedizione di nuovi mezzi per il trasporto semplice. Poi il corteo guidato dalle note del Corpo musicale olgiatese fino alla sede in via Roncoroni.

Le premiazioni

In sede, dopo i discorsi del presidente Flavio Cometti, del sindaco olgiatese Simone Moretti e della vicesindaco di Binago Oriana Pozzi, la cerimonia delle premiazioni. Applausi, pergamena e spilla ai soci volontari fedeli alla Sos da 10, 20 e 30 anni. Premiate anche le associazioni di soccorso amiche intervenute e la Svizzera Tre Valli Soccorso.

Aperitivo e grigliata

Clima di festa reso conviviale dalle bontà preparate dal Corpo musicale olgiatese e dalla grigliata che ha visto impegnati i volontari della Pro loco.