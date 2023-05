Premio a giovane calciatore di Tavernerio

Riconoscimento per due giovani sportivi.

Borsa di studio

Si è distinto per il comportamento in campo e non solo. Così ieri è stato premiato prima della gara Como-Ternana.

“Congratulazioni al nostro giovane concittadino Fabio Ronchetti, già convocato per la Nazionale Under 15, premiato dal Calcio Como 1907 con la borsa di studio Giorgio Bressani, dal valore di 5mila euro”, fa sapere in un post l’Amministrazione comunale di Tavernerio.

E aggiunge: “La borsa di studio è stata assegnata a due calciatori del settore giovanile che si sono particolarmente distinti per comportamenti etici, sportivi e didattici”.