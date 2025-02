Premio Badolato: sarà conferito a Giusy Versace

Il 16° Premio Badolato va alla atleta paralimpica e senatrice Giusy Versace. La cerimonia di consegna è programmata per sabato 1 marzo a Montorfano, in sala consiliare. L’iniziativa prosegue grazie all’impegno dell’associazione culturale Calabro-Brianzola, presieduta da Vincenzo Versace, per onorare, ad anni alterni, un calabrese e un brianzolo di successo. E per questa 16^ edizione «è il turno» di un calabrese.

"La premiamo per la sua grande forza"

Versace, atleta paralimpica, conduttrice e politica, è di Reggio Calabria. A causa di un grave incidente a 28 anni ha perso entrambe le gambe e nel 2010 ha iniziato a correre usando protesi in fibra di carbonio, diventando la prima atleta donna italiana della storia a correre con doppia amputazione agli arti inferiori.

«Abbiamo deciso di conferire a lei il premio Badolato per la sua forza: è un esempio per tante persone - afferma il presidente Versace - Per la premiazione, quest’anno, sarà Montorfano a ospitarci l’1 marzo alle 15 in sala consiliare alla presenza del sindaco Giuliano Capuano e di altre autorità locali. Scegliamo sempre un personaggio che si è distinto in qualcosa: questa volta premiamo una donna che ha una enorme forza di volontà e che ha ottenuto tanti successi». Prosegue intanto l’impegno dell’associazione: in questi giorni si deciderà già la prossima assegnazione del Badolato, che tornerà ad avere cadenza annuale.