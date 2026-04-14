Premio Felice Albonico al Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline comasche

Cena di Gala a sostegno dell’associazione L’Alveare di Olgiate Comasco, impegnata a favore di persone con disabilità: nell’occasione verrà assegnato il Premio Felice Albonico.

Il Premio Felice Albonico

L’evento è in calendario per venerdì 24 aprile. L’appuntamento conviviale avrà inizio alle 20, al ristorante La Madonnina a Cantello (Varese). Durante la cena verrà consegnato il Premio Felice Albonico, in memoria del compianto fondatore del sodalizio olgiatese. La scelta, quest’anno, è quella di riconoscere gli sforzi e l’amicizia del Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline comasche.

La Cena di gala

E’ prevista la partecipazione del popolare cabarettista Flavio Oreglio, volto di “Zelig”. Per partecipare alla Cena di gala è necessario effettuare la prenotazione, contattando entro il 18 aprile il presidente Raffaele Cantacesso al numero 348-7823579. Costo di partecipazione: 120 euro, pagamento in loco oppure tramite bonifico: Iban IT 88005387516200000 42593364, causale Gala Alveare e precisando il proprio nome e cognome.