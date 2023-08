Le "Caramelle Golia" di Corinna Zappa sono state apprezzate a Gaeta. La 16enne pontelambrese ha infatti vinto il contest "Massimo ascolto" al Festival dei giovani, che si è svolto nella città campana lo scorso fine settimana.

Premio Gaeta: Corinna conquista il Festival dei giovani

Corinna, accompagnata dalla sua famiglia e dalla professoressa Daisy Citterio (coordinatrice del liceo musicale «Giuditta Pasta» di Como, ndr), il 21 aprile, è salita sul palco del Teatro Ariston di Gaeta e si è esibita di fronte alla giuria, portando tutta l’emozione di un brano dedicato a nonno Aldo, scomparso due anni fa e a cui ha dedicato una vera e propria poesia in musica.

"Durante il viaggio ero molto agitata, ma una volta raggiunta Gaeta il sole e il mare mi hanno calmato e durante le prove ho respirato un bellissimo clima anche con gli altri concorrenti - spiega la pontelambrese - Non c’era tensione tra noi, ma una bella voglia di sostenerci a vicenda".

L’esibizione si è svolta in serata e Corinna - che in arte si fa chiamare Corynna - ha saputo quasi subito della bellissima vittoria:

"Sono davvero contenta. Questo risultato mi porterà, come premio, a essere protagonista musicale con un’esibizione durante una tappa di novembre del Festival che si svolgerà sulla nave da crociera Grimaldi line. Sarà una cosa del tutto nuova per me".

Il pensiero

Una vittoria che la 16enne ha dedicato al nonno:

"Mi sono emozionata quando il presentatore lo ha nominato, salutandolo. Le Golia erano le caramelle che mio nonno mi dava prima di fare le passeggiate e così è nata questa canzone che mi ha finalmente permesso di salutarlo".

Il brano, scritto e musicato interamente da Corinna, uscirà su tutte le piattaforme musicali proprio domani, domenica 30 aprile. E’ possibile ascoltarlo anche sui canali social Corynna official.

"L’emozione è stata anche della mia famiglia e della mia insegnante. E’ stato bello anche vedere il sostegno da parte di tutti i presenti, un supporto che si è fatto sentire in particolare da parte degli altri giovani, senza invidie".

E il grazie di Corinna va "alla mia professoressa, perché se non fosse stato per lei non avrei conosciuto questo contest, e alla mia famiglia per l’appoggio che mi dà ogni giorno", chiude.