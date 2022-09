Premio Impegno nel Sociale

Sono stati resi noti i risultati della terza edizione del Premio Canturino per l’Impegno nel Sociale

Il riconoscimento va ad Alzate Brianza

Dopo aver valutato le candidature pervenute, la Giuria del Premio Canturino per l’Impegno nel Sociale ha deciso di designare quale premiato per questa Terza edizione Davide Casati dell’azienda agricola Al Loch di Alzate Brianza, considerato come il candidato più corrispondente alla tematica scelta per questo 2022: “giovani impegnati per un futuro più sostenibile, più verde e più digitale” (Anno Europeo 2022).

“La decisione non è stata certo facile – commenta Giorgio Colombo, presidente della Cooperativa Sociale In Cammino promotrice dell’iniziativa – vista la valenza di tutte le candidature pervenute. Con gli altri membri della Giuria, Antonella Bernareggi - Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Cantù; Angelo Porro - Presidente di CRA Cantù e della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, Mario Rapisarda – Amministratore delegato di Espansione TV; Christian Galimberti – Giornalista de La Provincia, alla fine abbiamo voluto valorizzare, come riportato nella motivazione ufficiale del Premio, un giovane concretamente impegnato con la sua attività di produttore agricolo nella diffusione di saperi e valori di rispetto della terra e degli uomini che la abitano, la cura del delicato equilibrio tra attività umana e ambiente, coniugandole con soluzioni moderne e strumenti innovativi”.

La Cooperativa sociale In Cammino, vuole ancora ringraziare i partecipanti, le autorità e gli amici che, numerosi, hanno consentito ancora una volta di realizzare un’iniziativa tesa a sensibilizzare il territorio su tematiche di grande rilevanza per il suo futuro e a valorizzare quelle persone che, lontano dalle cronache e dalle benemerenze ufficiali, contribuiscono quotidianamente alla costruzione del bene comune della comunità canturina.