Prende fuoco il trattore carico di fieno

Il mezzo stava percorrendo via Volta quando è divampato il rogo

Un intero trattore con il suo carico di fieno distrutto dalle fiamme

Il rogo

L’allarme è scattato sabato mattina, intorno alle 11,40, ad Alzate Brianza. Per cause ancora in fase di accertamento, è divampato un incendio su un trattore che trascinava un rimorchio carico di fieno, mentre percorreva via Volta.

Sul posto sono sopraggiunte due squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cantù ed Erba che hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza della zona. Fortunatamente non ci sono stati feriti