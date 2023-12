Prende fuoco un'auto, spavento a Canzo

Il veicolo si è incendiato all'altezza della rotatoria

Sul posto Polizia locale e Vigili del fuoco

Intorno alle 18.20 di oggi, giovedì 14 dicembre, una vettura ha preso fuoco all'improvviso lungo la via Verza, in prossimità della rotonda che incrocia via Della Grigna. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini del comando di Polizia locale canzese e i volontari dei Vigili del fuoco. Illeso il conducente. Da accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.

A causa delle operazioni di spegnimento dell'incendio si creato rallentamento sulla strada interessata, la Provinciale 41.