Prende il via il concorso letterario legato alla Festa delle Api

Si intitola "Emily Dickinson" il primo concorso letterario per poesia e racconti brevi organizzato dal circolo ambiente "ilaria Alpi" in collaborazione con il Comune di Ponte Lambro in occasione della Festa delle api, che si terrà a settembre a Villa Guaita. Il concorso si aprirà proprio domani, venerdì avrà inizio il 21 marzo, giornata internazionale della poesia. L'iniziativa è stata ideata da Simone Savogin, autore di testi teatrali e poeta slam.

Il premio "Dickinson" prevede tre categorie: under 10 anni e over 10 anni, che potranno presentare delle poesie, e adulti che potranno presentare sia poesie che racconti brevi con un massimo di 5mila battute. Il tema proposto è "Il dolce perdono" liberamente ispirato a un breve messaggio che accompagnava un mazzo di fiori colto dalla poetessa Emily Dickinson. Il concorso avrà inizio domani per poi concludersi il prossimo 1 giugno.

Gli elaborati per tutte le categorie dovranno essere inviati, completi di nome, cognome ed età, all’indirizzo mail: premioemilydickinson@gmail.com. Per ogni altra informazione è possibile visitare la pagina: https://festadelleapi.it/concorso-il-dolce-perdono-2025.

Una giuria di qualità valuterà i testi e decreterà sei finaliste e finalisti per le tre categorie; per i racconti brevi verranno ammessi alla finale quattro testi. Il giorno 1 settembre verranno comunicati i nomi di chi dovrà presentarsi alla 16^ edizione della "Festa delle Api" che si terrà nel mese di settembre a Ponte Lambro, per esporre sul palco il proprio elaborato, così che la giuria popolare, ovvero il pubblico presente, possa aggiungere il proprio voto a quello della giuria di qualità. Quest’ultima sarà composta da Alessandra Racca (poeta e docente alla scuola Holden di Torino, edita da InternoPoesia e NEO), Davide Passoni (performer ed educatore, edito da Miraggi e MalEdizioni), Irene Milani (docente) e Paolo Agrati (autore e speaker, edito da Lietocolle e EdicolaEdiciones).