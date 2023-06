Si è tenuta questa mattina, venerdì 30 giugno 2023, la conferenza stampa di presentazione della 12esima edizione della fiera di Santa Margherita ad Albese con Cassano.

Presentata la 12esima edizione della Fiera di Santa Margherita

A presentare il programma il sindaco di Albese Carlo Ballabio:

"Martedì 4 luglio alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita si svolgeranno le premiazioni della benemerenza civica premio “Campanen Stort”, giunto alla sua 24esima edizione, oltre alla consegna di riconoscimenti ad associazioni e cittadini che si sono distinti nel corso dell’anno e dei premi allo studio. Completerà la serata il tradizionale concerto d’organo offerto dall’Amministrazione comunale. In questa edizione si esibiranno i musicisti Ismaele Gatti e Francesco Gibellini. Mercoledì 5 luglio dalle 19 in piazza Motta e in via Roma si terrà il mercato in collaborazione Slow Food Como, con cui continua la stretta collaborazione iniziata gli scorsi anni, seguito da una cena con il concerto degli “Argonauti” offerti dalla Pro Loco".

Presente alla conferenza stampa anche il presidente di Slow Food Como Antonio Moglia, che ha approfondito la collaborazione con il Comune in occasione della fiera:

"Sarà un'ottima opportunità per scoprire i sapori autentici del territorio e acquistare prodotti freschi direttamente dai produttori locali, il merito va al comune di Albese che ha deciso di non fare scelte commerciali ma di promuovere i prodotti a kilometro zero. Mercoledì alle 20 organizziamo “l’aperitivo raccontato”, un laboratorio di degustazione di vini e birre con formaggi e salumi, raccontato dai produttori locali e da esperti intenditori: Vittorio Sala (salumi), Fabio Bulgheroni (formaggi), Devid Ghisellini (vini) ed Andrea Zappa (birre). Il contributo sarà di 5 € per i soci e 7 € per tutti con necessità di prenotazione. Durante la serata si potranno degustare le specialità delle Aziende Agricole Don Guanella, Quintalina e Aliverti con un’offerta gustosa di piatti pronti e frutta preparati interamente con le proprie produzioni".

Spazio durante la serata anche ad un'anteprima assoluta portata dalla “Sala Agricoltura” di Montano Lucino: spiega il titolare Giuseppe Sala.

"Il vino si chiama “Fiori del lago” con l’etichetta del consorzio IGT Terre Lariane. Ci tengo a ringraziare il comune e Slow Food Como che ci permette con queste iniziative di sponsorizzare i prodotti che produciamo sul nostro territorio".