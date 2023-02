Presentata la 14esima edizione di Fornitore Offresi: i numeri aumentano ancora

SI è tenuta questa mattina, martedì 7 febbraio 2023, la conferenza stampa di presentazione della 14esima edizione di Fornitore Offresi, il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica. Un importante punto d’incontro tra domanda ed offerta della filiera meccanica a livello internazionale.

L’offerta espositiva di altissimo livello, punta a soddisfare tutte le possibili richieste nel campo delle lavorazioni meccaniche, ma anche dell’elettromeccanica, della meccatronica, della robotica e delle automazioni industriali. Un evento che oramai è diventato una tradizione e un punto di riferimento per il territorio.

A riprova dell’interesse continuo che riguarda l’iniziativa dalla sua nascita, la partecipazione a questa 14esima edizione, dopo l’emergenza pandemica, registra numeri di tutto riguardo:

Relatori della conferenza stampa di questa mattina presso Lariofiere il presidente di Cna Como Enrico Benati, il presidente di Lariofiere Fabio Dadati e il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Daniele Riva.

Dadati ha poi aggiunto:

“I risultati di Fornitore Offresi parlano da sé: il Salone negli anni si è dimostrato in grado di intercettare i reali bisogni di domanda ed offerta, offrendo un contesto ideale per costruire nuove relazioni d’affari e creare connessioni in vista di proficue collaborazioni. L’iniziativa è espressione di uno sviluppo B2B significativo per l’economia territoriale in quanto favorisce la definizione di commesse significative per le aziende partecipanti. Rappresenta anche un grande stimolo verso il continuo miglioramento delle performance aziendali legate all’innovazione di prodotto e di processo”.