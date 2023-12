Presentata la 32esima edizione del Concorso Internazionale per Pianoforte ed Orchestra “Città di Cantù”

Il direttivo del Concorso ha presentato la 32° Edizione del Concorso Internazionale per Pianoforte ed Orchestra “Città di Cantù” che si terrà al Teatro Fumagalli di Vighizzolo dal 5 all’11 maggio 2024. L’evento, che ha avuto luogo nella splendida Villa Argenta di Figino Serenza, è iniziata con il benvenuto della presidente Cristina Molteni che, dopo aver ringraziato le istituzioni e tutti gli invitati, ha presentato ufficialmente il direttivo e i collaboratori.

La direzione artistica è come sempre affidata al M° Vincenzo Balzani che del Concorso è anche ideatore e co-fondatore insieme a Giuliano Molteni. La giuria sarà presieduta dal M° Enrica Ciccarelli insieme con il M° Antonio Tarallo.

La comunicazione, la parte operativa e di segreteria è affidata ad Alessandro Cirone in collaborazione con Yuri Marelli della Nuova Scuola di Musica di Cantù e la parte tecnica è ancora una volta assegnata ad Antonio Chindamo di Auditoria Records.

La direzione del comparto economico, del reperimento fondi e rapporti con le istituzioni è affidata al dott. Valeriano Maspero che da qualche anno partecipa con successo alla crescita e allo sviluppo della manifestazione.

Presenti in sala l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Isabella Girgi, la Dirigente alla Cultura e Servizi Sociali Antonella Bernareggi e il sindaco Alice Galbiati che è intervenuta ringraziando il direttivo per l’ottimo lavoro svolto anche quest’anno. Oltre alla conferma della serata dedicata ai giovanissimi, molte sono le novità che quest’anno sono state presentate.

"Abbiamo pensato - racconta la presidente - di far diventare il Concorso anche un Festival, per rispondere alla domanda della comunità canturina e di tutti gli avventori che ogni anno presenziano sempre più numerosi, dividendo le prove dalle semifinali che saranno in programma durante tutte le serate della manifestazione".