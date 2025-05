Presentata la giornata in ricordo di Cristina Mazzotti

Conferenza stampa nella sede di Segrino soccorso questo pomeriggio

A cinquant'anni dalla sua uccisione

E' stata presentata oggi, sabato 24 maggio, la manifestazione in ricordo di Cristina Mazzotti a cinquant'anni dal suo rapimento e dalla sua uccisione, avvenuti nel 1975. Nella sede di Segrino soccorso a Longone - alla presenza di Arianna Mazzotti, nipote di Cristina, e del sindaco di Eupilio, Alessandro Spinelli - il presidente Angelo Volonterio ha spiegato come si svolgerà la giornata del 22 giugno prossimo, interamente dedicata alla giovane uccisa dalla 'ndrangheta.

Camminata e momento di festa al Punt d'Inach

La giornata prenderà il via con una camminata (di 7 o 12 chilometri) dalla sede di Segrino Soccorso, al Beldosso, dalle 9 alle 9.30. Al termine della manifestazione, dopo le premiazioni, tutti potranno spostarsi all'area della Pro loco di Eupilio, al Segrino, dove per pranzo e per cena si potrà gustare street food. Il pomeriggio giochi ed eventi. La sera dalle 20.30 musica con la Big old band e alle 22.30 gli Anto & the piper. Nel mezzo, tra le 21.30 e le 22.30, il dj set di Paoletta di Radio Italia. Testimonial della giornata saranno i fratelli Fabio e Chiara Colombo, campioni di paraciclismo.

"Mi piace pensare che Cristina abbia camminato per queste strade"

Le parole di Arianna Mazzotti durante la presentazione:

"Domenica 22 giugno è una data speciale. Era il compleanno di Cristina e vogliamo lanciare un messaggio positivo: nel ricordarla vogliamo festeggiare e non fermarci al dramma. Sarà un percorso bellissimo in luoghi molto belli e mi piace immaginare che anche lei abbia camminato lungo queste strade. E poi si mangia, si canta e si balla: un modo per coinvolgere tutta la comunità. In particolare i giovani".

"Mi piace la collaborazione del territorio"

Soddisfazione per il coinvolgimento del territorio l'ha espressa che il sindaco Spinelli:

"Ringrazio l'organizzazione e anche la Fondazione Mazzotti. Mi piace questa collaborazione con la Pro loco, segno proprio di coinvolgimento del nostro paese, di cui è memoria storica. E' anche bello che abbia confermato la sua presenza Paoletta, che è nostra concittadina e non ha esitato a partecipare".

"Sono molto orgogliosa di partecipare a questa importante giornata"

A mandare un messaggio in occasione della presentazione della giornata del 22 giugno prossimo è stata anche dj Paoletta: