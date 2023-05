Questa mattina, giovedì 18 maggio 2023, nella sede di Art Company”, impreziosita da una mostra di Adele Faccio (Dede), l’Associazione Diabetici Larius insieme all'assessore regionale a Università, Innovazione e Ricerca Alessandro Fermi ha presentato la Trail Running per pazienti diabetici di tipo 1 che si terrà domenica 21 maggio, dalle 8 alle 17, sul monte Bolettone.

Presentata la Trail Running per i diabetici di tipo 1: si correrà sul Bolettone

“Abbiamo già organizzato camminate di questo tipo, ma sempre per una platea più ampia – ha detto il presidente Mario Ronchetti - Questa volta abbiamo deciso di rivolgerci unicamente ai diabetici di tipo 1, con questa corsa sui sentieri del Triangolo Lariano, da Albese con Cassano sino al monte Bolettone. Ringrazio Regione Lombardia, per il contributo, e tutti i soci che si sono dati da fare nell’organizzazione dell’evento”.

“Sono io che ringrazio l’associazione e anche i rappresenti di Asst Lariana presenti oggi – ha detto Fermi – Conosco molto bene la patologia diabetica e so che oggi sono stati fatti grandissimi passi in avanti per quanto riguarda il controllo. Da qualche mese sono alla guida di un assessorato che ha molto a che fare con il progresso scientifico legato alla medicina, per cui sono lieto di essere qui oggi”.

Infine la parola è passata a Giuseppe Carrano e Raffaella Pozzoli, responsabili del Centro diabetologico di via Napoleona a Como, che hanno sottolineato l’importanza del movimento, dello sport e della sana alimentazione per chi è affetto da diabete di tipo 1.

L’appuntamento per i giovani che si sono iscritti all’evento (il numero è stato limitato per poterli seguire costantemente) è fissato per le 8 di domenica al parcheggio del cimitero di Albese con Cassano, quindi si partirà per la camminata, con un dislivello di 900 metri, accompagnati dall’allenatore di Trail Runnig Michele Evangelisti e da alcuni medici. Arrivati al monte Bollettone, pausa pranzo (sotto controllo) per tutti.