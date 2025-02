Presentata la ventisettesima edizione di Ristorexpo: quest'anno si punta agli odori

Il tema di quest'anno punta a riscoprire l'olfatto in un'epoca in cui tutto passa dall'immagine

E' stata presentata questa mattina, venerdì 21 febbraio, nella sala Porro di Lariofiere, la ventisettesima edizione di Ristorexpo che si svolgerà dal 2 al 5 marzo prossimi. Un evento tra i più importanti del polo fieristico erbese, promosso in collaborazione con Confcommercio Como e Lecco e Fipe Confcommercio. Al centro la cucina e l'enogastronomia: una manifestazione che valorizza il territorio e le sue identità.

A presentare la fiera è stato il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, che ha parlato dell'importanza di iniziative come Ristorexpo:

"E' una manifestazione attesa dagli operatori del settore, ma anche dai fornitori e dai visitatori per i suoi contenuti importanti. E' significativa per il territorio: ne è un'opportunità importante. Serve però al giorno d'oggi interrogarsi sui cambiamenti, capirli, osservare come utenti e clienti guardano alla ristorazione e quali sono le loro esigenze".