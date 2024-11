Presentati i nuovi progetti regionali: "Gg: il gioco continua" e "Jump: giovani che puntano in alto"

Politiche giovanili per i giovani dell'Erbese: iniziative che raggiungono un valore totale di 130mila euro

Tante le autorità locali presenti

Sono stati presentati presso la sede dell’associazione giovanile Lo Snodo, davanti a un ampio pubblico, i nuovi progetti di politiche giovanili per i giovani dell’Erbese che raggiungono un valore totale di 130mila euro. I progetti, dal titolo "Gg: il gioco continua!" e "Jump! Giovani che puntano in alto", sono possibili grazie a un finanziamento di Regione Lombardia tramite i bandi "Lombardia dei Giovani 2024" e "Giovani Smart 2.0".

All’inaugurazione istituzionale sono intervenuti: Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo; Alessandro Fermi, assessore di Regione Lombardia; Angelo Orsenigo e Marisa Cesana, consiglieri regionali; Patrizia Magretti, direttore del Consorzio Erbese Servizi alla Persona; Ettore Pelucchi, sindaco di Ponte Lambro; Marco Sangiorgio, sindaco di Monguzzo; Tiziano Aceti, sindaco di Asso; Giuseppe Sormani, sindaco di Sormano; Sergio Binda, sindaco di Rezzago e Barbara Pistono, assessore di Proserpio.

Tra i partner di progetto risultano, inoltre, I’m Basketball Odv, Consulta Giovani Anzano del Parco, Cooperativa Questa Generazione e associazione Dimore Creative.

Tutto possibile grazie ai numerosi partner

Simone Pelucchi ha ringraziato i numerosi partner di progetto "senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato. Entrambi i progetti vedono una forte collaborazione e sinergia fra pubblico e privato. Per entrambi è prevista, da parte del Consorzio Erbese, la valorizzazione degli spazi della stazione di Erba, dove si svolgeranno alcuni eventi dell’associazione Lo Snodo: ciò conferma l’importante valore strategico degli spazi della stazione per le politiche giovanili".

Pelucchi ha inoltre sottolineato il lavoro svolto da Anci Lombardia sul bando "Lombardia dei Giovani 2024", con cui le realtà locali hanno costruito una preziosa e proficua collaborazione grazie ai progetti portati avanti negli anni.

Il plauso dei consiglieri regionali

"Il tema fondamentale è quello della partecipazione dei nostri giovani alle associazioni e alla vita della comunità – ha commentato Alessandro Fermi – Ringrazio Lo Snodo e i partner di progetto per l’impegno nella realizzazione dei due progetti".

"Difficilmente ci capita di parlare a un pubblico così giovane – commenta Angelo Orsenigo – Questo ci fa guardare con fiducia al futuro: è bello vedere che ci siano amministratori locali che puntano su una realtà così importante come Lo Snodo, nata in questo luogo per promuovere le politiche giovanili del territorio".

"Mi complimento con Lo Snodo e con tutti per il lavoro svolto – dice Marisa Cesana – E' bello vedere i nostri giovani impegnarsi per il proprio futuro. Ricordo il progetto YouthLab e sono felice di vedere che quel progetto, che ha portato alla nascita dello Snodo, ha funzionato".

I giovani saranno protagonisti

I progetti vedono coinvolti tutti i 28 Comuni nell’attività. Verranno promosse iniziative dove i giovani potranno limitarsi a essere fruitori, oppure potranno farsi coinvolgere direttamente nella costruzione delle iniziative. È previsto il potenziamento di iniziative già avviate e particolarmente importanti (come l’aula studio e lo spazio di ascolto psicologo) e la sperimentazione di attività innovative.