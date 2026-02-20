Presentati i progetti per i giovani finanziati con oltre 100 mila euro da Regione Lombardia

Si tratta di “V!BE – Spazio al Futuro” e “On Air – Voce ai Giovani, Spazio alle Idee”, finanziati da Regione Lombardia attraverso il bando “Giovani Smart 3.0”: scelte che confermano quanto il tema delle politiche giovanili sia oggi centrale per il territorio erbese

“Un segnale concreto di attenzione verso i giovani”

Lo Snodo e Csls sono i soggetti capofila dei progetti, che coinvolgono una rete di sei partner: Enfapi Erba, Dimore Creative, Comune di Pusiano, Parrocchia di Proserpio, Consorzio Erbese e Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano. Sono invece trentotto gli enti che hanno firmato lettere di sostegno al progetto. Ad aprire l’incontro, presso la sede de Lo Snodo alla Stazione di Erba, è stato il presidente Simone Pelucchi:

“Siamo tanti ed è un segnale concreto di attenzione verso un percorso che punta a coinvolgere giovani tra i 15 e i 34 anni con attività gratuite, laboratori, percorsi artistici, orientamento e spazi di protagonismo. Ognuno attivandosi nel proprio piccolo può migliorare il territorio in cui vive”.

Il senso della rete è stato ribadito da Fausto Tagliabue, presidente di Csls:

“Quando si fa rete, il risultato è sempre molto più della somma degli addendi. I luoghi e gli spazi di aggregazione diventano palestre di partecipazione importanti per la democrazia”.

Testimonianze da parte dei Comuni

Sul ruolo delle istituzioni locali è intervenuta la consigliera comunale di Pusiano Silvia Busti:

“Non volevamo consegnare una scatola vuota, abbiamo istituito la Consulta Giovani, guidata dalla presidente Linda Traversone, che gestirà uno spazio nel Comune, a testimonianza di un investimento concreto sulla partecipazione”.

A Proserpio, invece, gli animatori dell’oratorio avranno la possibilità di formarsi e rendere l’oratorio un luogo sempre più aperto al territorio. Il sindaco Barbara Zuccon ha sottolineato:

“Investire nei giovani vuole dire assumersi la responsabilità di credere in loro e quando un giovane sceglie di dedicare tempo ed energia alla comunità, la comunità cresce con lui”.

Il punto di vista di Regione Lombardia

Presenti, in rappresentanza di Regione Lombardia, l’assessore Alessandro Fermi e i consiglieri Angelo Orsenigo e Marisa Cesana.

“Sono spesso allo Snodo perché mi sento a casa – ha sottolineato Fermi – Come associazione siete stati in grado di fare rete ed unire le forze e questo è fondamentale“.

“Il contrasto al disagio si vince dicendo ai giovani che hanno potenziale – ha sottolineato Cesana – Abbiamo bisogno di giovani che parlano ai giovani; mentre come adulti abbiamo il compito di dare i mezzi e le possibilità”.

Angelo Orsenigo ha invitato a “invertire una narrazione che pone tutti i giovani nella categoria di maranza“, ribadendo che “è fondamentale che nelle politiche giovanili si agisca sulla prevenzione e sull’integrazione”.

Ecco tutte le proposte

I due progetti, del valore complessivo superiore ai 120mila euro, si svilupperanno fino ad aprile 2027 tra la Stazione di Erba e i Comuni coinvolti, confermando la volontà di costruire spazi aperti, accessibili e gratuiti.

Il progetto si articola in azioni integrate:

• COORDINAMENTO – I GIOVANI AL CENTRO e CoordinaMENTI garantiscono regia, monitoraggio e rafforzamento delle competenze dei volontari, promuovendo peer-support e mentorship.

• IN GIRO e START UP ONDE GIOVANI favoriscono l’ingaggio dei ragazzi più distanti e accompagnano la gestione partecipata di spazi comunali;

• mentre LA STAZIONE DI ERBA-DAI GIOVANI PER I GIOVANI e ANIMATORI IN CRESCITA coinvolgono i giovani nella cura e animazione degli spazi.

Per contrastare il disagio si attivano:

• OLTRE LA CAMPANELLA (corsi, orientamento e aiuto compiti under 28),

• OLTRE LE BARRIERE (integrazione nell’ Aula Studio de Lo Snodo di persone con disabilità),

• BEN-ESSERE (sportello d’ascolto e prevenzione ludopatie),

• SPORT EDUCATION (incontri con campioni e attività outdoor),

• GIOVANI IN CAMPO E GIOVANI IN VETTA, che promuovono inclusione e benessere attraverso sport ed escursioni.

Sul fronte del talento e della crescita:

• SI VA IN SCENA, SKILLS FOR FUTURE e COMUNICARE PER COINVOLGERE rafforzano competenze, creatività ed educazione finanziaria;

• Le iniziative LIFE, GREEN DAYS, GIOVANI A REGOLA D’ARTE e NEXTGEEN NETWORK valorizzano volontariato, arte, cura del territorio e comunicazione digitale, dando vita a una rete connessa di giovani attivi e responsabili.