Presentato il libro benefico di Roberta e Cecilia

Presentato ieri sera, venerdì 25 ottobre, in sala grande di Palazzo Tentorio

Frutto di un corso di scrittura e pubblicato da Gemma edizioni

Roberta Prandini, di Canzo, e Cecilia Conti, di Monguzzo, hanno preso parte alla realizzazione di un libro a scopo benefico. Si intitola "E poi fermare il tempo" e si tratta di una raccolta di trentacinque racconti scritti da trentacinque donne provenienti da tutta Italia. Frutto di un corso di scrittura e pubblicato da Gemma edizioni. Il volume - presentato in anteprima a Firenze lo scorso 21 settembre - è stato accolto ieri, venerdì 25 ottobre, nella sala grande di Palazzo Tentorio a Canzo, da un numeroso pubblico.

Un sostegno all'Associazione Gabriele Borgogni

"La presentazione a Firenze è avvenuta perché Sara Gazzini, la nostra maestra ai corsi di scrittura, è di quelle parti - spiega Prandini - Abbiamo scelto di devolvere i diritti d’autore all'Associazione Gabriele Borgogni che si occupa di vittime della strada e organizzano meravigliose attività".

Presenti alla serata anche altre autrici

Alla serata di ieri, oltre a novanta invitati, erano presenti anche quindici delle trentacinque autrici dei racconti contenuti in "E poi fermare il tempo". Un bell'incontro, soprattutto per sottolineare quanto è bello per una donna riuscire a il tempo per dedicarsi alle proprie passioni. Roberta e Cecilia lo hanno fatto.