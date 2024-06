Presentato il programma estivo di Consulenze, la rete di quarantuno realtà del terzo settore

"Summer station 2.0": oltre cento persone all'incontro presso il parco di Orsenigo

Presentazione in concomitanza con "Il Giardino in festa"

Oltre cento persone hanno partecipato alla presentazione di "Summer station 2.0", la rassegna estiva di eventi proposta da Confluenze, la rete del terzo settore erbese – coordinata dall’associazione giovanile Lo Snodo – che si compone di 41 realtà aderenti. La presentazione si è svolta presso il parco "Liegro" di Orsenigo, in occasione dell’iniziativa "Il Giardino in Festa", organizzata dal Giardino di Luca e Viola realtà aderente alla stessa Confluenze.

Iniziative belle e di valore

"Siamo entrati in Confluenze grazie alla collaborazione con Lo Snodo, con cui lavoriamo da poco ma con cui abbiamo già realizzato diverse attività – dice Alberto Molteni, presidente del Giardino di Luca e Viola – Ringrazio tutte le realtà presenti e l’Amministrazione comunale”.

"Come Amministrazione comunale siamo molto felici di ospitare Confluenze, che ha al suo centro Lo Snodo e gli spazi della stazione di Erba, ma si muove nel territorio e si fa promotrice di iniziative – dice Maddalena Pinti, sindaco di Orsenigo – È solo con una profonda collaborazione tra i diversi enti che si riescono a creare cose belle e di valore: la presenza di tutti noi qui oggi è un ottimo segnale".

Un calendario di eventi estivi: anche questo significa fare rete

"Confluenze si caratterizza per avere nella sua mission le politiche giovanili del territorio erbese e la cura degli spazi della stazione di Erba – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Grazie al Giardino di Luca e Viola siamo riusciti, nuovamente, a portare Confluenze sul territorio. Ora lanciamo gli eventi estivi, che mostrano concretamente cosa significa fare rete".

Donazioni da Bcc e Fondazione comasca

Presenti anche il presidente della Bcc Brianza e Laghi Giovanni Pontiggia, che ha sostenuto l’evento “Il Giardino in Festa”; e il presidente della Fondazione Comasca Angelo Porro, presso la quale la rete Confluenze ha attivo un fondo per ricevere donazioni.

"Per me è un piacere essere qui – dice Pontiggia – Nel 2019, quando è nato Lo Snodo e la stazione è stata inaugurata, io ero presente e lo definisco un sogno diventato realtà: Lo Snodo oggi è una realtà diventata catalizzatore sulle tematiche giovanili e Confluenze dimostra che è possibile fare rete tra associazioni, superando l’egoismo individuale e creando così la rete di comunità. Grazie ai giovani che stanno facendo queste cose e sono da stimolo: continuate a sognare che c’è spazio davanti a voi".

"Ci tengo a ringraziare i promotori di questa iniziativa – dice Porro – Non è possibile fare la propria felicità senza fare quella degli altri: il bello di Confluenze è quello di lavorare insieme, ognuno con le sue peculiarità e condividendo un obiettivo".

Ecco il programma degli eventi

La rassegna di eventi di Confluenze, dal titolo "Summer Station 2.0", è partita lunedì 3 giugno con una cena animata e solidale dal titolo "Confluenze di sapori", che ha visto l’adesione di oltre 100 persone. La cena si è conclusa con una restituzione teatrale, dal titolo "After Juliet", proposta da alcune qssociazioni di Confluenze: Lo Snodo, Fermiamoci e Dimore Creative.

La rassegna prosegue in questi giorni, in occasione dell’iniziativa "Il Giardino in Festa", dove i rappresentanti di Confluenze saranno presenti con un gazebo per presentarsi come singole realtà ma anche per promuovere la rete e le iniziative estive di "Summer Station 2.0".

Successivamente ci si sposta presso la sede dell’associazione Lo Snodo in stazione ad Erba, che verrà animata da iniziative ed eventi diversi durante i mercoledì erbesi.

Mercoledì 19 giugno, dalle 19, andrà in scena "Quanto ne sai sulla multiculturalità?", un quizzone a tema multiculturalità con cibo, giochi e musica dal vivo proveniente da tutto il mondo.

"No Woman, no cry" è il titolo dell’evento di mercoledì 26 giugno: dalle 20.30 ci saranno laboratori creativi, musica e incursioni teatrale.

Si prosegue il 3 luglio, con "Funny Park": una serata all’insegna del divertimento, giochi di una volta, tanta energia, ritmo e qualche nuova sfida.

Il 10 luglio, con "Intrecci di fili e di relazione", ci si sperimenta nella creazione di una tela condivisa, borse, magliette originali e tanto altro.

Concluderà la rassegna il 17 luglio con "Urban Knitting", una serata con street art tra filati e lavorazioni a maglia e a un uncinetto.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni sui singoli eventi, è possibile seguire sui social la rete Confluenze (Instagram: rete_confluenze; Facebook: Confluenze – Rete del Terzo Settore Erbese).