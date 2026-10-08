Presentato lo sportello psicologico gratuito per adolescenti

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Un nuovo sportello psicologico che si pone come uno spazio di ascolto per ragazzi e ragazze dai 12 ai 19 anni: questa l’iniziativa avviata dal Comune.

Offerto grazie alla vittoria al bando di Fondazione Monte di Lombardia

E’ stata presentata oggi, giovedì 8 ottobre, in sala civica. L’iniziativa è offerta a titolo gratuito dal Comune, che si è aggiudicato il bando indetto dalla Fondazione Monte di Lombardia per iniziative rivolte ai giovani dai 12 ai 19 anni. In particolare, il Comune ha ottenuto l’erogazione di fondi nell’ambito del bando BenEssere Giovani, nell’ambito del quale sono stati sostenuti 29 enti da tutta la regione con stanziamento totale di circa 601mila euro per iniziative pensate per promuovere il benessere psicofisico, sociale ed educativo di preadolescenti e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni.

Lo sportello psicologico è attivato grazie alla collaborazione con la Fondazione Don Silvano Caccia: la psicologa Rebecca Somaschini, esperta in percorsi di sostegno e supporto psicologico per preadolescenti e adolescenti, terrà gli incontri, programmati in sala civica di lunedì dalle 16 alle 18. Il percorso prevede quattro incontri di ascolto e sostegno psicologico, con un feedback finale che porterà, eventualmente, a reindirizzare il giovane verso il servizio più adeguato alle sue esigenze. Presente alla presentazione del progetto l’assessore ai Servizi sociali Luisa Mauri con l’assessore all’Istruzione Mariolina Sala e le referenti del servizio per la Fondazione, le dottoresse Paola Pirovano e Rebecca Somaschini. Il servizio sarà attivo fino a maggio.

“Ringraziamo la Fondazione Don Silvano Caccia per aver subito collaborato. Teniamo molto alla prevenzione del disagio giovanile e questo servizio si pone proprio come spazio di consulenza, ascolto, aiuto e sostegno psicologico”, ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Luisa Mauri.

“Questo spazio, in questi primi quattro incontri, si pone per la raccolta del bisogno che può avere il minore – aggiunge la dottoressa Somaschini – Se emerge un maggior bisogno valutiamo altre strade o una valutazione più ampia per indirizzare il giovane verso servizi specialistici”.

Lo sportello può essere prenotato tramite la mail r.somaschini-ext@fondazionedoncaccia.it.

(Da sinistra a destra: la dottoressa Somaschini, la dottoressa Pirovano, l’assessore Mauri e l’assessore Sala)