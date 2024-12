Presentato "Winter Express": il calendario natalizio della rete Confluenze con 35 eventi sul territorio

La rassegna comprende iniziative che animeranno il territorio e le zone limitrofe nelle prossime settimane, offrendo momenti di incontro, cultura e solidarietà

Momenti di incontro, cultura e solidarietà

Si è svolta presso la stazione di Erba, sede dell’associazione Lo Snodo, la conferenza stampa di presentazione di Winter Express, il calendario natalizio promosso da Confluenze, rete del Terzo Settore erbese che si compone di quarantatré realtà.

La rassegna comprende trentacinque eventi che animeranno il territorio e le zone limitrofe nelle prossime settimane, offrendo momenti di incontro, cultura e solidarietà.

Ad aprire l’incontro è stato Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo, che ha sottolineato il valore di questa Rete: "Confluenze non è solo un insieme di associazioni, ma un luogo di connessioni e collaborazioni. Il calendario "Winter Express" è un esempio concreto di come il lavoro in rete possa tradursi in iniziative condivise, rafforzando le relazioni tra le varie realtà e il territorio".

Un'occasione di incontro e condivisione