Presepe all’uncinetto per tenere viva la chiesa di San Lorenzo

I volontari apriranno l’edificio religioso della frazione di Eupilio tutti i sabati e le domeniche da oggi, 6 dicembre, al 4 gennaio, compreso venerdì 26 dicembre, dalle 16 alle 18.30

Un’idea nata dopo aver visitato Ossana

La Natività, secondo gli Amici di Penzano, quest’anno ha il sapore delle cose preziose fatte a mano. Per questo 2025, infatti, i volontari che hanno cura della chiesa di San Lorenzo hanno deciso di realizzare un Presepe originale realizzato totalmente all’uncinetto. E così, anche se la chiesa è chiusa da qualche settimana, loro la tengono viva con le visite, possibili tutti i sabati fino al 4 gennaio, compreso venerdì 26 dicembre, dalle 16 alle 18.30. Un’idea nata dopo aver visitato Ossana, in Trentino.

Quasi un anno di lavoro, con anche materiali di riciclo

Il lavoro ha preso avvio lo scorso gennaio: poco alla volta sono nate le statuine, a raffigurare i diversi personaggi. Oltre una ventina. E poi gli animali, le palme, i sassi, gli accessori: tutto rigorosamente fatto all’uncinetto. L’allestimento, sempre curato dai volontari, vede anche l’utilizzo di materiale di riciclo, per la creazione delle tende in cui sono posate le statuine.