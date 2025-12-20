Presepi benefici a Carpesino: le offerte destinate a una piccola scuola in Kenya

L’esposizione promossa dal gruppo culturale La Martesana di Erba non è solo incanto ma anche solidarietà. Per la seconda volta ha aperto i battenti nella frazione cittadina, visti i lavori di restauro di Villa Ceriani dove era solita essere installata

Un sostegno per la scuola “adottata” in Africa

E’ stata inaugurata la mostra di presepi a cura de La Martesana, che è ospitata nella chiesetta dei Magi di Carpesino. Questa edizione andrà a sostenere la piccola scuola di Timboni in Kenya, che il presidente Antonello Marieni e la moglie Marilena hanno da qualche tempo “adottato” in memoria del figlio Paolo, scomparso prematuramente per un malore nel luglio 2022. In suo ricordo, infatti, i coniugi – grazie anche a una cordata di amici – hanno dotato la struttura di una cucina in muratura e via via si stanno impegnando a raccogliere altri fondi.

Il grande Presepe lo scorso anno era a Roma per il Giubileo

Principale richiamo della mostra di quest’anno è il grande presepe realizzato da Erio Berio, francescano laico che si è ritirato sopra ad Arona, a Colazza. E’ un’opera di grandi dimensioni, che da sola occupa metà chiesetta e che ha all’interno una finestrella dove i bambini possono affacciarsi e diventare così parte integrante della rappresentazione.

A raccontare è Marieni:

“Lui ha fatto Brera e la maestra del paesino in cui si è ritirato a vivere da eremita gli ha chiesto di realizzare un presepe per i bambini, con i contorni a matita da far colorare. Visto il risultato, caratterizzato da tanti colori vivaci, ha realizzato i fogli da cui ritagliare il presepe di carta e poi uno più grande da mettere in esposizione. Ne è nato questo, che è una vera esplosione di gioia e bellezza del Natale. Lo scorso anno è stato portato a Roma per il Giubileo e ora è qui da noi. E’ pieno di significati, le belle e luminose sagome dipinte con angeli, pastori e personaggi che vanno alla capanna per incontrare il piccolo Gesù formano un quadro di gioia e letizia che ben esprimono la festa del Natale”.

Tante opere in mostra che raccontano il Natale di una volta

In esposizione ci sono anche numerosi Presepi di carta e testimonianze del Natale di una volta, anche grazie alla collaborazione con l’associazione nazionale Amici del Presepio, di cui la Martesana fa parte, e i cui soci hanno contribuito con opere delle loro raccolte private. Non mancano neppure i giochi di una volta, i fogli dei presepi da ritagliare, e poi il calendario realizzato da La Martesana sulle osterie del territorio e tanti oggetti artistici e creativi realizzati a mano dalla stessa Marilena.