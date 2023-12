Presepista sul tetto a 85 anni: un encomio alla creatività del falegname di Lucino

Anno dopo anno, Peppino dona la magia del Natale ai passanti con il suo presepe sul tetto.

Giuseppe Testoni, falegname in pensione, 85 anni, è l’autore della natività realizzata in legno, un allestimento che incanta chiunque passi da via Varesina. Proprio di fronte alla chiesa di San Giorgio, l’opera natalizia spicca sopra la copertura del laboratorio di Testoni. Una passione per anni condivisa al fianco dell’amato fratello Roberto, mancato nel giorno di San Silvestro del 2010.

Un presepe, un'istituzione

Il presepe dei fratelli Testoni ha una tradizione iniziata negli anni 80: dal 1980 al 1990 è stato realizzato nella sede degli Alpini di Lucino ma, dal 2000, ha trovato dimora sopra l’edificio.

"L’intero presepe è fissato con una struttura di 35 bancali, così è capace di resistere al vento più forte, bisogna pensare a tutto - spiega Testoni - La capanna è protetta da un materiale che non fa passare l’acqua e le statue, a grandezza umana, sono ricoperte di una vernice impermeabile. L’illuminazione del fondale della capanna si rinnova ogni due minuti fra il giorno e la notte con le stelle e la luna".

La maestria e l’abilità del legnamee, permettono di ammirare questa bellezza ogni anno...

