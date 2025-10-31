Presidio contro gli antiabortisti fuori dall’ospedale di Cantù

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 ottobre, si è svolto il presidio contro la convenzione stipulata tra Asst Lariana e Centro Aiuto alla Vita con la quale a quest’ultimo è stato concesso uno spazio all’ospedale di Cantù

L’adesione

Molto partecipata l’iniziativa promossa dalla rete Intrecciat3 nel pomeriggio fuori dal Sant’Antonio Abate. Associazioni e singoli cittadini e cittadine di ogni età hanno protestato contro la decisione di ASST Lariana di assegnare uno spazio all’interno di un ospedale pubblico ad un’associazione antiabortista. L’ospedale S. Antonio Abate di Cantù è uno degli ospedali in provincia di Como in cui vengono effettuate le interruzioni volontarie di gravidanza chirurgiche e “assegnare uno spazio al Centro aiuto alla vita – hanno fatto sapere da rete Intrecciat3 -significa non garantire alle donne che ricorrono a questo servizio di esercitare il proprio diritto in piena serenità, autonomia e discrezione”.