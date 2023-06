"Prevenzione al femminile": l'evento a Villa Ceriani a Erba organizzato dall'Innerwheel Erba Laghi.

Martedì prossimo, 13 giugno 2023, la sala civica di Villa Ceriani a Erba, con il patrocinio del Comune, ospiterà un evento proposto dall’Innerwheel Erba Laghi. Si tratta di una serata divulgativa dal titolo "Prevenzione al Femminile" della quale saranno relatori tre medici specialisti in differenti settori di interesse: Gregorio Del Boca, già primario ginecologo di Merate, Luigina Pastore, senologa specialista in Radiodiagnostica, e Marco Missaglia, dietologo e specialista in Scienza dell’alimentazione e in Endocrinologia sperimentale.

L'evento prenderà il via alle 20.45 ed è a ingresso libero.