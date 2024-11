Prevenzione delle malattie oncologiche: un incontro a Erba

A Erba, nella sede di Noi Genitori Cooperativa sociale, ci sarà l’incontro dedicato alla prevenzione delle malattie oncologiche.

Un incontro per parlare di prevenzione

A Erba, nella sede di Noi Genitori Cooperativa sociale (in via XXIV Maggio 4E), il 2 dicembre, dalle 17 alle 19, ci sarà l’incontro dedicato alla prevenzione delle malattie oncologiche. I professionisti di Asst Lariana parleranno di prevenzione dei tumori, stili di vita sani, programmi per prevenire. L’incontro dal titolo “Prevenzione delle malattie oncologiche: il parere degli esperti” rientra in una serie di appuntamenti dedicati che toccheranno tutti i Distretti di Asst Lariana organizzati e promossi in collaborazione con il Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli Odv e l’associazione A.Ma.Te Odv.

Il programma

Ecco il programma dell’incontro a ingresso libero: