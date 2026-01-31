Prevenzione e cultura contro la violenza di genere: al via il progetto de Lo Snodo e Villa Santa Maria

Un’alleanza tra realtà giovanile e istituzione che sceglie di agire non solo sul piano della sensibilizzazione, ma soprattutto su quello della prevenzione culturale, intervenendo sulle radici profonde del fenomeno

Accrescere negli studenti la consapevolezza sui temi della parità di genere e delle forme di violenza

L’incontro e la collaborazione tra Lo Snodo di Erba e Villa Santa Maria, Centro Multiservizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Tavernerio, ha permesso di dar vita al progetto intitolato “Alleanza per dire ‘NO’” alla violenza contro le donne. L’obiettivo centrale dell’iniziativa è accrescere negli studenti la consapevolezza sui temi della parità di genere e delle diverse forme di violenza, promuovendo uno sguardo critico e responsabile e offrendo strumenti per riconoscere il problema e contrastarlo nella vita quotidiana e nei contesti relazionali. Fondamentale è anche la dimensione educativa dell’arte, in particolare del teatro, linguaggio capace di parlare in modo diretto, emotivo e non giudicante.

Molti eventi gratuiti per stimolarne la partecipazione

Il progetto, realizzato grazie al sostegno di Villa Santa Maria, ha preso il via la scorsa settimana presso il liceo “Carlo Porta”, con la messa in scena dello spettacolo teatrale “Quando sarà primavera”, prodotto da Lo Snodo e Dimore Creative, che ha coinvolto oltre 120 studenti. Lo spettacolo sarà, inoltre, proposto nei prossimi mesi agli studenti del liceo “Galileo Galilei” e di Enfapi.

Non solo. Alle rappresentazioni teatrali seguono, infatti, momenti di confronto guidato sul tema della violenza di genere, pensati per rielaborare quanto emerso, dare spazio a domande e riflessioni e favorire una presa di posizione consapevole.

Il progetto prevede, infine, una serie di incontri nel corso dell’anno dedicati al tema della violenza contro le donne, rivolti agli studenti degli Istituti professionali di Erba e tenuti da un avvocato specializzato in questo tipo tematiche.

Tutte le iniziative, che prevedono di coinvolgere oltre 500 studenti, sono gratuite per garantire la massima accessibilità e partecipazione.

“Non è un fenomeno episodico, ma una questione strutturale”

Parla di questione strutturale Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo:

“La violenza di genere non è un fenomeno episodico o emergenziale, ma è radicata in modelli culturali, stereotipi e relazioni di potere diseguali. Per questo il progetto che realizziamo insieme a Villa Santa Maria punta a coinvolgere direttamente le nuove generazioni, riconoscendo ragazze e ragazzi non solo come destinatari, ma anche come protagonisti del cambiamento. Crediamo sia importante parlare e approfondire questo tema durante l’anno e non solo in occasione del 25 novembre”.

“Servono esempi concreti. Noi traduciamo la parità in pratiche quotidiane”

A sostenere il progetto è Gaetana Mariani, presidente e direttore generale di Villa Santa Maria: