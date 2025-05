Prevenzione e cura dell’incontinenza, visite gratuite e incontri

Secondo le statistiche, in Italia, almeno 5.000.000 di persone soffrono di incontinenza urinaria.

Incontinenza, Giornata mondiale di prevenzione

In occasione della ventesima Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza voluta dal ministero della Salute e promossa dalla Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico - FINCOPP OdV, all’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia, sabato 7 giugno sarà possibile incontrare i professionisti di Asst Lariana che si occupano di questa tematica. Dalle 10 alle 11 nell’aula numero 1 della Formazione (piano 0-Blu) l’incontro sarà dedicato agli uomini e dalle 11 alle 12 alle donne. Successivamente i medici, gli urologi dell’équipe del dottor Giorgio Bozzini per gli uomini, e i ginecologi, dell’équipe del dottor Paolo Beretta, per le donne, effettueranno delle visite gratuite. La partecipazione agli incontri è ad accesso libero mentre per le visite è necessario prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite (cercare l’evento di Asst Lariana Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza). L’iniziativa di sabato 7 giugno è organizzata da Asst Lariana in collaborazione con Fincopp Lombardia Odv- Gruppo A.M.A.

Ne soffrono 5 milioni di persone

“L’incontinenza urinaria non è una patologia legata necessariamente all’avanzare dell’età e non è solo femminile - sottolineano il dottor Bozzini e il dottor Beretta - Le statistiche parlano di almeno 5 milioni di persone in Italia che ne soffrono. E’ un grande tabù sociale e sconfiggerla o semplicemente limitarla significa migliorare la 'qualità di vita' delle persone che ne soffrono”. In Asst Lariana i pazienti che soffrono di questa patologia possono contare su percorsi diagnostici e terapeutici mirati, le cui attività si svolgono tra l’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia e l’ospedale Sant’Antonio Abate, a Cantù, con équipe multidisciplinari di urologi, ginecologi, ostetriche, fisioterapisti del pavimento pelvico. Per i trattamenti di secondo livello i pazienti vengono seguiti dall’ambulatorio di Urologia Funzionale, una specialità medico-chirurgica che tratta tutte le alterazioni funzionali dell’apparato urogenitale, maschile e femminile. Il referente di tale attività è il dottor Matteo Maltagliati e il servizio offre valutazioni per incontinenza urinaria, sindrome del dolore pelvico cronico, cistite interstiziale e recidivante e per i pazienti con malattie neurologiche che sviluppano disturbi vescicali quali, ad esempio, sclerosi multipla, malattia di Parkinson, ictus cerebrali. Per quanto riguarda, infine, i trattamenti riabilitativi, l’attività viene svolta nell’ambulatorio che si trova a Como, in via Napoleona, dalla dottoressa Claudia Fusco e da Sabrina Mastronardi, fisioterapista, entrambi afferenti alla Riabilitazione generale e neuromotoria, la cui ff è la dottoressa Daniela Casarotti.

Il programma

Quando: sabato 7 giugno

Dove: ospedale Sant’Anna, San Fermo della Battaglia

Incontri (aula 1 Formazione - piano 0-Blu)

h. 10-11 incontro con i professionisti di Asst Lariana dedicato agli uomini

h. 11-12 incontro con i professionisti di Asst Lariana dedicato alle donne

Visite A seguire, nel Poliambulatorio 2, saranno effettuate le visite. Le visite sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria da effettuare sulla piattaforma Evenbrite (cercare l’evento di Asst Lariana Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza) scegliendo se per uomo (dai 50 ai 75anni con problemi di incontinenza; visite nella fascia oraria 11-13) o donna (dai 40 ai 70anni che non abbiano già subito un intervento per incontinenza o prolasso genitale; visite nella fascia oraria 12-14).