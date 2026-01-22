Prima escursione dell’anno insieme al Cai

Prima uscita ufficiale del nuovo anno di escursioni insieme al Cai di Olgiate Comasco.

Escursione da Arcumeggia al Monte San Martino

Trasferta in auto fino ad Arcumeggia, in provincia di Varese, da cui inizia la salita verso il Monte San Martino. Domenica 25 gennaio alle 7.30 il ritrovo in piazza del mercato a Olgiate Comasco. Quota di partecipazione: 2 euro per i soci, 10 per chi non è tesserato. E’ richiesto equipaggiamento da montagna, prevista la colazione al sacco.

Il programma

La quota di partenza è 570 metri sul livello del mare, la quota massima da raggiungere 1203 metri s.l.m. Tempo di percorrenza complessivo: cinque ore e mezza di cammino. Dal parcheggio della chiesa ad Arcumeggia, sulla sinistra, si trova un lavatoio e da qui inizia la salita. Si segue il cartello Alpe Perimo (metri 750), poi segnavia verdi e gialli. Il sentiero è inizialmente ripido fino

all’incrocio con la strada militare sterrata della linea Cadorna. Si continua seguendo le indicazioni

per il Monte Colonna. In corrispondenza di un traliccio dell’alta tensione, si incontra un sentiero

proveniente da sinistra che porta al Monte Colonna. Si prosegue sempre dritti fino a incontrare la strada asfaltata che porta al sacrario di San Martino, in ricordo dello scontro tra

tedeschi e partigiani durante la Seconda Guerra mondiale. Dopo circa 20 minuti di cammino, si giunge alla chiesetta di San Martino, da dove si possono ammirare i laghi di Lugano e Maggiore. Nei pressi della chiesa si trova un rifugio. Considerando la tempistica e le condizioni meteo, si valuterà se raggiungere il Monte Colonna.

Le iscrizioni

Iscrizioni ancora possibili in sede, in via del Ponte, aperta venerdì dalle 21 alle 22. Telefono: 031-2497719. Indirizzo di posta elettronica: cai.olgiate@alice.it.