Prima sconfitta stagionale per la Unipol, vince Porto Torres

Serata storta e senza storia per la Unipol Briantea84 Cantù che perde la prima partita stagionale contro un’ottima Asinara Waves Porto Torres, 54-73 il finale sul parquet del PalaMeda. In una partita in cui coach Jaglowski ha dovuto fare a meno di Simone De Maggi (assente per virus gastrointestinale) i sardi hanno mantenuto la guida della sfida per tutti i 40’ trascinati, tra i tanti, da Efeturk e Luszykski capaci di siglare rispettivamente 24 e 21 punti. Per la Unipol sono pesate le tante imprecisioni a canestro. La sconfitta in casa in campionato mancava da oltre un anno e mezzo (aprile 2023), si riparte da qui con un palazzetto che anche questa sera ha gridato presente: oltre 900 tifosi sugli spalti a incitare fino all’ultimo secondo i canturini. La Unipol tornerà in campo sabato 9 novembre alle 18.30 sul campo della Dinamo Lab.

La partita

Per sopperire all’assenza di De Maggi, coach Jaglowski opta per il quintetto formato da Poggenwisch, Carossino, Berdun, Geninazzi e Patzwald. I primi punti della partita portano la firma di Poggenwisch, con un and-one, ai quali Porto Torres replica con Efeturk e Luszynski, che assieme confezionano il primo mini-break della partita (0-7), che costringe coach Jaglowski a chiamare il primo time-out della serata. Si sbloccano Berdun e Carossino su azione, mentre Efeturk arriva in doppia cifra. La Unipol fatica a trovare la via del canestro in questo primo tempo, ci pensa quindi Bellers a mettere fine al digiuno di punti con i suoi primi due punti al PalaMeda. Il primo quarto, però, si chiude nel segno di Porto Torres, che con Korkmaz porta a 6 i punti di vantaggio dopo i primi 10 minuti. 12-18.

Secondo quarto

La seconda frazione si apre sempre all’insegna dell’equilibrio con 4 punti per parte: Ciciou e Luszynski per gli ospiti, Carossino per la Unipol. Berdun prova a suonare la carica con 2 punti in transizione, che accendono Meda ed incoraggiano coach Mura ad interrompere la partita. Continua la rimonta Unipol, con Bellers e Berdun che riportano i Campioni d’Italia a -2. Le percentuali degli ospiti si abbassano sensibilmente con il passare dei minuti, ma il vantaggio rimane immutato, con Simula e Luszynski che riportano Porto Torres a +6. Distanza che permarrà fino alla fine del primo tempo, grazie al canestro sulla sirena di Oguz. 26-32

Terzo quarto

Il secondo tempo riparte sulla falsariga del quarto precedente, con il parziale immediato di 0-6 di Porto Torres nel primo minuto e trenta di gioco, che obbliga Jaglowski a chiamare un altro time-out per fermare l’inerzia a favore degli ospiti. Il canestro per la Unipol continua a rimanere stregato, mentre i sardi scappano a +14. Barbibay entra e realizza subito un and-one fondamentale, seguito da una tripla che riaccende il PalaMeda. I turritani, però, non si fanno intimorire e mantengono la Unipol sopra la doppia cifra di distanza. Il vero problema per gli ospiti è il carico di falli: a metà quarto Ciciou esce dopo aver commesso il suo quinto fallo, mentre Efeturk e Korkmaz ne contano 4. Carossino e Barbibay restano la principale fonte offensiva canturina, ma gli ospiti rispondono colpo su colpo, portando in doppia cifra anche Korkmaz e Luszynski, che riporta il distacco a 12 lunghezze alla fine del terzo quarto.

L'ultimo quarto

L’ultima decisiva frazione si conferma nelle sue prime fasi equilibrata, con la Unipol che prova a ricucire lo strappo con Berdun e Carossino, ma ancora una volta i turritani sono spietati nell’area pitturata canturina: Efeturk torna a trascinare i suoi con 4 punti, mentre Oguz realizza un canestro con libero (poi sbagliato) che sembra spegnere definitivamente le speranze di rimonta dei Campioni d’Italia. A nulla serve il time-out chiamato da Jaglowski, la Unipol non riesce più a segnare, mentre il vantaggio dei sardi assume dimensioni sempre più importanti. Bellers mette fine alla lunga astinenza di canestri, ma la montagna resta insormontabile a 2 minuti dalla sirena. Luszynski ed Efeturk portano il vantaggio a 23 punti. Si conclude così l’incontro, con gli ospiti che costringono la Unipol alla prima sconfitta della stagione. 54-73.