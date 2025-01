Prima uscita ufficiale dell'anno insieme al Cai

Ripartono le escursioni ufficiali della nuova annata sociale della sottosezione di Olgiate Comasco del Cai.

Prima escursione

Domenica 19 gennaio, con partenza alle 8, il primo appuntamento: da Melide all'Alpe Vicania, passando da Vico Morcote e Morcote. Quota di partenza: metri 273. Quota massima da raggiungere: metri 649. Dislivello totale positivo: 560 metri circa. Tempo di percorrenza: 5 ore. Difficoltà: escursionistica.

Il percorso

Attraversato l’abitato di Melide (metri 273) verso via Al Doyro, si imbocca a sinistra, prima del ponte, una scalinata e si entra nel bosco, seguendo un sentiero a mezza costa che regala bei panorami sul lago di Lugano. Dopo circa un’ora e mezza di cammino, si raggiunge Vico Morcote (metri 440), un antico borgo rimasto quasi intatto. Da qui, il percorso continua a salire su ampio sentiero, a tratti gradinato, verso l’Alpe Vicania (metri 659). Dall’Alpe, si scende verso Morcote, fino a raggiungere la chiesa, dove una sosta è obbligatoria per ammirare e fotografare la bellezza dei luoghi. Seguendo un diverso sentiero, si torna a Vico Morcote, e da qui, lungo la via percorsa all’andata, si ritorna a Melide. Capogita: Moreno (340-7151148).

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte, in sede (fruibile nella serata di venerdì). Quota di partecipazione: 2 euro per i soci, 15 euro per chi non è iscritto al Cai. Partenza alle 8 dal piazzale del mercato di Olgiate Comasco. Necessario equipaggiamento da media montagna adatto al clima invernale. Colazione al sacco.