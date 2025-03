"Primavera d'autore", la rassegna letteraria

Un nuovo evento letterario per la rassegna “Primavera d’autore” si svolgerà venerdì 4 aprile a Grandate. Alle 20.45, nella sala consiliare del Comune, in via Como 12 ci sarà la presentazione del romanzo “Omicidio al faro”.

Il libro

Il libro è ambientato in scenari memorabili, disseminati tra la città di Como e il ramo occidentale del Lario. L’investigatrice Stefania Valenti, coadiuvata dal commissario Giulio Allevi e sostenuta dal pubblico ministero Michela Russo, dovrà far luce su un’intricatissima matassa familiare e amorosa fatta di odio, tradimenti e menzogne maturate all’interno di un claustrofobico e patologico quadro d’insieme, in cui avvengono alcuni omicidi.

La rassegna

In quest’evento saranno presenti anche Giovanni Cocco e Amneris Magella, autori del romanzo, che dialogheranno con la giornalista, scrittrice e grafologa Paola Mascolo. All’interno della serata, come ormai consuetudine, ci saranno delle letture a cura del gruppo “Leggiamo Insieme” di Grandate. L’ingresso è libero.

Specifica Lorena Mantovanelli, lettrice di Leggiamo Insieme:

"Si tratta di un giallo che rappresenta l’ultimo libro di una serie di 6 splendidi romanzi. Questo percorso letterario è molto curioso perché incrocia gli interessi dello scrittore Giovanni Cocco, che è un professore, e di Amneris Magella, un medico legale da poco in pensione. Nei libri, che hanno scritto insieme, emerge proprio il vissuto di entrambi gli autori. Questa sinergia è veramente affascinante e ricca di spunti. I loro gialli sono sempre molto coinvolgenti. Tra l’altro, nel corso della serata, sicuramente ci sarà uno spazio anche per parlare delle loro precedenti opere".

Spazio, infine, per un’anticipazione sul prossimo appuntamento: