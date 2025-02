"Primavera erbese" a teatro: sette appuntamenti a San Maurizio

Una rassegna che propone un ventaglio di eventi diversificati

Si parte il 14 marzo prossimo

Sarà il centro polifunzionale di San Maurizio, a Erba, a ospitare nuovamente la rassegna "Primavera erbese 2025", promossa dall'assessorato alla Cultura.

La prima data è quella del 14 marzo prossimo, un venerdì, con Sara Cappelletti e i suoi musicisti che propongono "Le grandi voci femminili italiane e internazionali" per rendere omaggio a tutte le donne.

Sette appuntamenti fino al 17 maggio

Dopo l'avvio di cartellone con Sara Cappelletti, sabato 22 marzo ci sarà la Mixolidian jazz ensemble che proporrà un viaggio dalle origini del jazz attraverso lo swing; il 29 sarà la volta di "Melodica-mente" con il performer Ale Bellotto insieme alla cantante Cristina Valenti che porterà in scena la forza della mente, della magia e della musica. Sabato 5 aprile toccherà a Giorgio Colleoni incantare il pubblico con il suo pianoforte sulle note di Schumann, Liszt e Ravel. Tre appuntamenti a maggio: il 3, i Souvenirs, Ligabue tribute band, proporranno un vasto repertorio del rocker di Correggio; sabato 10, "Canto d'anime" - con la soprano Candida Spinelli accompagnata al pianoforte da Angiolina Sensale - porterà in scena un diario musicale tra le due guerre; chiuderà sabato 17, "Novecento", spettacolo tratto dal libro di Alessandro Baricco per la regia di Anna Meacci con Sergio Mascherpa.