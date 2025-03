Primavera odv: raccolta fondi per la sede di via Saruggia

Primavera odv «si fa green» e per i 25 anni di attività ad Albavilla e sul territorio punta a regalarsi un impianto fotovoltaico per la sede di via Saruggia. E per poter realizzare questo importante obbiettivo lancia una raccolta fondi.

Per la sede di via Saruggia servono 23 pannelli fotovoltaici

Sono 23 i pannelli fotovoltaici necessari per la copertura dell’immobile di via Saruggia che ospita la sede del sodalizio, nato nel 1981 come associazione nell’intento di sensibilizzare il territorio di Albavilla e l’intera provincia sulla tematica della disabilità e per creare opportunità di incontro per persone diversamente abili. Per sostenere il costo totale del progetto, circa 10mila euro, sulla piattaforma Ginger Crowdfunding e grazie all’iniziativa Fare comunità di Bcc Brianza e Laghi è stata avviata proprio in questi giorni una raccolta fondi.

L’acquisto dei pannelli per la copertura della sede permetterebbe di tamponare le spese sempre più alte che l’associazione si trova a sostenere per le bollette dell’energia elettrica. «I costi dell’energia elettrica sono sempre più alti e gravano sempre più pesantemente sulle tasche dell’associazione, purtroppo a volte togliendo risorse ai progetti - fa sapere Francesca Bonzanigo, responsabile comunicazione dell'associazione - Il progetto mira dunque a tamponare questi costi, che con l’installazione dei pannelli sarebbero coperti per circa l’80%, ma anche a una maggiore sostenibilità con la produzione di più energia pulita. Il progetto ha il costo totale di circa 10mila euro e si è inserito nelle iniziative della Bcc Brianza e Laghi a sostegno del terzo settore, che ringraziamo per questo prezioso impegno concreto a cui hanno aderito tanti enti di tutto il territorio».

La campagna avrà durata totale di circa due mesi e sarà online, tramite il sito di Ginger Crowdfunding (www.ideaginger.it). Se non sarà raggiunto l’obbiettivo dell’80% dei costi l’intero raccolto sarà restituito ai donatori, altrimenti la restante parte sarà coperta da Bcc. «Ognuno può fare la sua parte - spiegano ancora dall’associazione - E sono state impostate alcune ricompense a seconda della donazione erogata: da un disegno digitale realizzato dai ragazzi; a una cena in sede, a una targa nella nostra struttura a ringraziamento del sostegno».

Un progetto che sarebbe un regalo importante per Primavera, che proprio quest’anno celebra i 25 anni dalla nascita dell’organizzazione di volontariato, costituita nel 2000 e divenuta un Ente del Terzo Settore con l’obiettivo di affiancare le persone con disabilità nel loro percorso di crescita.