Primini a scuola in anticipo ma in montagna

Primini del “Terragni” di Olgiate Comasco a scuola in anticipo: 200 partecipanti alle giornate del progetto accoglienza.
Primini accolti in montagna
Il progetto accoglienza della scuola superiore di via Segantini è un’idea promossa in particolare modo dalla dirigente Laura Mauri, appassionata di trekking. L’idea è quella di favorire l’incontro e la conoscenza tra i nuovi iscritti dell’istituto.
Trekking, giochi e laboratori
Tutti insieme a Spiazzi di Gromo, in provincia di Bergamo, località a 1.200 metri di altitudine. L’esperienza, condivisa nei giorni scorsi, anticipa l’inizio della nuova annata didattica.
Tutti soddisfatti
Come sottolinea la dirigente scolastica, il tempo trascorso insieme in montagna si è confermato significativo. Un modo per avviarsi collettivamente al primo giorno di scuola, in calendario lunedì 14 settembre.