Primini a scuola in anticipo ma in montagna

Il progetto accoglienza, insieme alla preside, a Spiazzi di Gromo (Bergamo) per conoscersi e fare gruppo.

Primini del “Terragni” di Olgiate Comasco a scuola in anticipo: 200 partecipanti alle giornate del progetto accoglienza.

Primini accolti in montagna

Il progetto accoglienza della scuola superiore di via Segantini è un’idea promossa in particolare modo dalla dirigente Laura Mauri, appassionata di trekking. L’idea è quella di favorire l’incontro e la conoscenza tra i nuovi iscritti dell’istituto.

Trekking, giochi e laboratori

Tutti insieme a Spiazzi di Gromo, in provincia di Bergamo, località a 1.200 metri di altitudine. L’esperienza, condivisa nei giorni scorsi, anticipa l’inizio della nuova annata didattica.

Tutti soddisfatti

Come sottolinea la dirigente scolastica, il tempo trascorso insieme in montagna si è confermato significativo. Un modo per avviarsi collettivamente al primo giorno di scuola, in calendario lunedì 14 settembre.